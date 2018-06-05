Vatanım Sensin'den veda fragmanı geldi... İşte final bölümünde yaşanacaklar
Vatanım Sensin dizisinin final fragmanı ‘veda’ başlığıyla yayınlandı. 2016’da başladığı macerasını noktalamaya hazırlanan Vatanım Sensin, 59. bölümüyle final yapacak. Final bölümünde Konuşması için zorlanan Cevdet en büyük sınavını verirken; Azize karşısında işkenceye maruz kalacak. İşte Vatanım Sensin'in finali olan yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları
KANAL D ekranlarının Perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Vatanım Sensin’in final bölümü 7 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak. Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştıkları Vatanım Sensin, unutulmayacak final sahneleriyle uzun süre hafızalarda yer edinecek.
Milli Mücadele'de en önemli dönemece girilmiştir. Kuvvacı olduğu ortaya çıkan Cevdet, konuşması için işkenceye maruz kalırken, hiç beklemediği bir anda can evinden vurulur. Karısı Azize de artık karşısındadır ve ona da işkence yapılmaktadır. Öfkeden deliye dönen Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos'tan intikam alabilmek için kurtulmaya çalışır.
Cephede savaşlar giderek büyür ve Türk askerlerinin verdikleri onurlu mücadele, işgalci devletlere zor anlar yaşatır. Cephede savaşan Yakup, önemli yaralar alır ve yanında Yıldız, ona destek olmaktadır. Savaşın gidişatını değiştirebilecek isimlerden olan Leon, var gücüyle savaşmaya devam eder. Mustafa Kemal Paşa'nın emirleriyle hareket eden Türk Ordusu, savaştan galip çıkabilmek için büyük uğraş vermek zorunda kalacaktır.
Vatanım Sensin, merakla beklenen final bölümüyle 7 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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