Vatanım Sensin yeni bölümde Hilal vurulacak mı?
Kanal D ekranlarının soluksuz takip edilen tarihi dizisi Vatanım Sensin’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Askerlerden kaçarken görüntülenen Hilal’in akıbeti merak konusu oldu. Vatanım Sensin 50. bölümünde Yunan askerleri kadınlara saldırıyor. Cevdet, savaş alanına geldiğinde çok üzücü bir tabloyla karşılaşıyor. İşte Vatanım Sensin 50. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Vatanım Sensin 50. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 22 Mart Perşembe tarihli Vatanım Sensin 49. bölümünde İzmir’in geleceği için yapılan oylama, herkesi etkiledi. Yunan Ordusu, Türklerin yaşadıkları evlerin kapılarına oy vermemeleri yönünde tehdit mesajları astı. Türk halkına korku salmaya çalışan Yunan Ordusu, vakit kaybetmeden harekete geçti. Buna karşılık İzmir’e gelen Mehmet Akif ve Cevdet’in de bir planı vardı. Mehmet Akif’in bir konuşma yapması, Milli Mücadele gücünün İzmir’de de ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi ise gözler Vatanım Sensin yeni bölümünde! İşte 29 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan Vatanım Sensin 50. bölümünden ilk görüntüler…
Filippos, savaşın bittiğini geri çekildiğini söyleyerek kirli oyunlar içerisine girecektir. Yunan askerlerinin Azize'nin de aralarında bulunduğu kadınlara yönelik saldırı, birçok ölümle biter. Cevdet, savaş alanına geldiğinde çok üzücü bir tabloyla karşılaşır. Hilal, Yunan askerlerinden kaçarken vurulacak mı? Leon, canından çok sevdiği Hilal'i kurtarmayı başarabilecek mi? Yunan kralı, İzmir'e geliyor! Hilal, askerlerden kaçarken vurulacak mı?
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