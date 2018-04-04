Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında şok… Hilal öldü mü?
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 1 dakikayı aşan Vatanım Sensin 51. bölüm fragmanına Hilal’in yaşam mücadelesinin yanı sıra Cevdet’in itirafı damga vurdu. Albay Adonis’in ‘Hilal öldü’ sözleri ise şok etkisi yarattı. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? Hilal gerçekten öldü mü? İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Kanal D ekranlarını kasıp kavuran tarihi dizi Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde yangın yerine dönüşen İzmir, herkes için giderek tehlikeli bir yere dönüşürken, Hilal hiç beklemediği bir anda ateş hattının ortasında kaldı. Vatanım Sensin 51. bölüm fragmanında Hilal’in sokak ortasında kurşunların hedefi olduğu görülüyor.
Yunan askerler, tarafından vurulan Hilal, Leon tarafından hızlıca hastaneye getirilse de hayati tehlike sürmektedir. Kızının durumunu gören Cevdet, çılgına döner. Azize'ye olan biteni anlatırken ise soğukkanlılığını korumaya çalışır. Kızı Hilal'in bilinci kapalıyken tüm gerçeği itiraf eder.
Albay Adonis, Hilal'in ölüm haberini vermek için Filippos'un yanına gider. Hastaneye giden Adonis, Hilal'e zarar verecek mi? Hayati tehlikesi süren Hilal, ölecek mi?
Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leon, ölümle pençeleşen Hilal'i hastaneye yetiştirirken her şeyden habersiz Cevdet de, Mustafa Kemal’den mühim bir emir alır. Kızının durumuyla kahrolmasına rağmen vazifesine dönmek zorundadır. Görevi, Güney Cephesi’ni kapatacak barış görüşmeleri için İzmir’den Ankara’ya geçecek Fransız heyetinin güvenliğini sağlamaktır ancak bir cinayet tüm planları altüst eder. Olaydan şüphelenen Cevdet cinayeti araştırdığında büyük bir komplonun ortasında olduklarını anlar. Şimdi Cevdet Filipos’un hain planını bozmalı ve bu sayede barıştan vazgeçmek üzere olan Fransızları Ankara’ya gitmeye ikna etmelidir.
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