Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Hilal ameliyata alınıyor
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren iddialı Kanal D dizisi Vatanım Sensin’in 54. bölüm fragmanına ‘Hilal’in ameliyattan sağ çıkamama ihtimalim varmış.’ sözleri damga vurdu. Öte yandan Yakup’un Yunan askerleri tarafından tutuklanması merak uyandırdı. İşte Vatanım Sensin yeni bölümünden ilk görüntüler!
Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı izleyicilere yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi! 3 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Vatanım Sensin 54. bölümünde Cevdet, yiyecek sıkıntısı çeken Kuvayi Milliye için harekete geçiyor!
Zor durumda olan Kuvayi Milliye yiyecek ve cephane sıkıntısı çekmektedir. Mecliste bu uğurda sert kararlar alınmaktadır. Vatanın kurtuluşu uğrunahalkı zorlayacak tüm kararlar ivedilikle alınmak zorundadır. Bu sırada Cevdet önemli bir rol üstlenir. Hububat dolu bir geminin Kuvayi Milliye için vakit kaybetmeden ele geçirilmesi gerekmektedir.
Yüzbaşı Yakup ise, Kuvvacı olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Hilal'in de ameliyat günü yaklaşmıştır; fakat, çok zor bir ameliyattır. Hilal'in ölme riski vardır. Buna rağmen vatan mücadelesi için yazmaktan geri kalmaz.
Vatanım Sensin 54. Bölüm 3 Mayıs perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D''de!
SON BÖLÜM ÖZETİ
Filippos ve Rahmi’nin komplosu sonucu Yunan Ordusu Kütahya’yı işgal edip, Eskişehir’in kapısına dayanır. Herkes çaresizlik içindeyken Yunan Ordusu'nu yavaşlatıp Türklere zaman kazandırması gereken Cevdet, bu görevi başarmak için kahreden bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.
Azize ve kadınlar, Eskişehir’de zor durumda kalan yaralılar için yola düşerken Ankara da çekilme kararıyla karışmış, Meclis'in taşınması dahi gündeme gelmiştir. Savaşın en karanlık günleri gelip çatmış ve Türk halkının umudu tükenmiştir. Cevdet direnecek gücünü kaybetmektedir. Ancak Cevdet’i mücadeleye devam etmeye inandıracak güç çok yakınındadır ve ölümlerle yıkılan Cevdet'i trajik bir ölüm yeniden ayağa kaldıracaktır.
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