Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardında gündeme geldi. 22 Mart tarihli Vatanım Sensin son bölümünde Vecihi Hürkuş sürprizi yaşandı. Öte yandan İzmir’deki oylamanın seyrini Mehmet Akif değiştirdi. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının tarihi sahneleriyle adından söz ettiren dizisi Vatanım Sensin’in yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İki sezondur ekranlarda olan diziye sık sık tarihin seyrini değiştiren isimler de katılıyor. Vatanım Sensin’in son bölümünde bu isimlerden biri yine göründü. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’dan sonra Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı Vecihi Hurkuş’da Vatanım Sensin’e konu oldu. Finale ise İzmir’in geleceği için yapılan oylama damga vurdu.
Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Miralay Cevdet ve Mehmet Akif, Filippos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planına engel olmak için güçlerini birleştirir. Sandıklar kurulup oylama başlamadan önce, Filipos'un zulmü yüzünden halkın kalbine yerleşen korkuyu yenmeleri gerekmektedir.
Hilal ve Leon'un sırrı ortaya çıkmış, iki genç aşklarının imkansızlığıyla yüzleşmiştir. Dahası Hilal'in Leon'un gidişiyle ilgili öğrendikleri durumu daha da zorlaştıracaktır. Öte yandan Yıldız ve Yakup arasındaki kriz de Yıldız'ın fevri bir hareketiyle derinleşir. Baytar'ın şehre sızdığını anlayan Filipos buna engel olmak için orduyu seferber ederken, zamanla yarışan Cevdet, İzmir'i tekrar ayağa kaldıracak Mehmet Akif'e yardım etmenin yeni bir yolunu bulmak zorundadır.İzmir’in hangi tarafta kalacağına dair yapılan oylama, herkesi harekete geçirir. Yunan Ordusu Kumandanı Filippos, Türk halkının korkutulması için harekete geçer. Oylamaya dair asılan uyarı yazıları, İzmir’de yeni bir dönemin başlangıcı olur.
İzmir’e gelen Mehmet Akif, Cevdet ile buluşur. Cevdet’e gerçek kimliğini açıklayan Mehmet Akif, Türk halkına umut olacak bir konuşma için harekete geçer. Tüm Türk halkının bir araya geldiği konuşma, Milli Mücadele için önemli bir adım olur. Mehmet Akif, İzmir'deki mücadeleyi güçlendirebilmek için bir marş yazar.
Öte yandan Hilal ile Leon’un evlendiğini öğrenen Filippos ve Adonnis harekete geçerler. Adonnis, Hilal’in ortadan kaldırılması için Filippos’u ikna etmeye çalışır. Hilal ile Leon’u, bu süreçte büyük bir tehlike beklemektedir.
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