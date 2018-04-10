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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
10.04.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hilal sakat mı kalacak?

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Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hilal sakat mı kalacak?

Vatanım Sensin dizisinin ekrana gelen son bölümünde Hilal’in yaşam mücadelesi ekrana kilitledi. Perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizi Vatanım Sensin’in 51. Bölüm finalinde gözlerini açan Hilal’in bacaklarını hissetmemesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Hilal’in akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Tarihi sahneleri ve karakterleriyle sık sık sosyal medyaya da konu olan Vatanım Sensin’in 5 Nisan tarihli 51. Bölümünde Hilal’in başına gelenler herkesi derinden etkiledi. Sırtından vurulan Hilal’in durumu kritikti, üstelik Albay Adonis yarım kalan işini tamamlamak için kararlıydı. Gözlerini açan Hilal’in bacaklarını hissetmediğini söylemesi ise finale damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Hilal sakat mı kalacak? Yunan Kumandanı Filippos ile Albay Adonis'in yeni planı ne? Bu sorulara yanıt arayan izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hilal ile Leon’un evlendiğini öğrenen Yunan Kumandanı Filippos ile Albay Adonis, ikiliyi ayırmak için harekete geçmişlerdi. Adonis, Hilal’i ortadan kaldırmanın planlarını yapmış ve Filippos’un da bu konuda desteğini almıştı. Hilal ve kuvvacı arkadaşları, bir gece yarısı savaşta yaralananlar için yardım toplarlarken, Adonis ve diğer Yunan askerlerinin kendilerini takip ettiklerinden habersizdirler. Gece yarısı sokak ortasında silahlar çekilir ve Hilal sırtından vurulur. Hilal, kanlar içinde yere yığılır.

Her yerde Hilal’i arayan Leon, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Hilal’i vakit kaybetmeden hastaneye götürür. Hastaneye gelen Cevdet perişan olur. Hilal’e hiçbir zaman gerçek kimliğini söyleyemeyen Cevdet, içinde biriktirdiği sırları baygın haldeyken itiraf eder. Hilal’in ölüm kalım savaşı verdiğini öğrenen Azize, Hasibe ana ve Yıldız da çok zor dakikalar geçirmeye başlarlar.

Hilal’i öldüremeyen Adonis ise yarım kalan işini tamamlama derdindedir. Hilal’in hastanedeki odasına giden Adonis, onu öldürmek için yeniden harekete geçecektir. Cevdet ise Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirir. Bu kez vazifesinde çok dikkatli olmak zorundadır. Zira Yunan Ordusu’ndan gizli gerçekleştireceği vazife, Milli Mücadele için büyük önem arz etmektedir.

 

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