Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filippos Son bölümde Cevdet'i yakaladı
Vatanım Sensin dizisi dün akşam 55. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yunan askerleri tarafından Yakup’un ölüp ölmeyeceğini nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, Vatanım Sensin son bölüm finalinde beklenmedik bir gelişmeye tanık oldu. Filippos’un Cevdet’in kimliğini öğrenmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının Perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Vatanım Sensin’in 10 Mayıs tarihli bölümüne Yakup’un başına gelenler damga vurdu. Kuvayı Milliye ile işbirliği içerisinde olduğu anlaşılan Yakup’un yaptığı fedakarlık ekran başındakileri derinden etkiledi. Miralay Cevdet, hem damadı hem de en büyük destekçisi Yakup’u akıl almaz bir planla kurtardı. Vatanım Sensin son bölüm finaline ise Filippos’un tanık olduğu sahne damga vurdu. Yakup’a yardım eden ismin peşine düşen Filippos, karşısında Cevdet’i görünce büyük bir şok yaşadı. Peki Cevdet’in kimliği ortaya çıkacak mı? Yeni bölümde neler olacak? Bu sorulara dair bir ipucu bekleyen izleyiciler yeni fragmanı sorguluyor.
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Yakup, İzmir’e Milli Mücadele’nin kaderini değiştirebilmek için mühimmat akışı sağlamaktaydı. Bu mühimmatın girişi için de Aleksi ile işlettikleri tavernayı bahane ediyordu. Aleksi’nin de bildiğini söyleyen Yakup’un yalanı uzun sürmez. Bunu işiten Aleksi, böyle bir şeyin olmadığını ve derhal yakalanması gerektiğini söyler. Yakup ise Vecihi ile bir hangarda teyyare yapmasına yardım etmektedir. Bir teyyarenin ne kadar mühim olduğunu bilen Yakup, bu konuda çok hassastır. Yunan askerleri ile Aleksi, hangara baskın yapar. Vecihi, Yakup’un isteğiyle oradan kaçsa da Yakup tutuklanır.
Bu haber başta Cevdet olmak üzere herkesi şaşırtır. Cevdet, Yakup’un gerçekleri itiraf etmesinden korkmaktadır. Zira Milli Mücadele için atılan tüm adımlardan haberdadır. Yakup’tan gizli bilgileri öğrenmek isteyen Yunan askerleri, ona her türlü işkenceyi yaparlar. Yakup için dayanması bu zor süreçten tek bir çıkış yolu vardır. Yürekleri dağlayan bu olay, herkesi derinden etkileyecektir.
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