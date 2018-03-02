Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Cevdet için infaz kararı

Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bir haftalık aradan sonra kaldığı yerden devam edecek olan Vatanım Sensin’in 47. Bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Dağıstanlı’nın ihbar mektubu sonrasında kimliği ortaya çıkan Cevdet’in akıbetiydi. Yeni fragmanla birlikte önemli bir o kadar da merak uyandıran ipuçları geldi. Hilal’in duygu yüklü mektubuyla başlayan fragmana Cevdet’in İsmet Paşa itirafının yanı sıra ölüm döşeğinde olduğu görülen Hasibe Ana’nın sözleri damga vurdu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur. Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Türk- Yunan çatışması devam ederken; Cevdet Komutan’ın kimliğinin ortaya çıkması dengeleri alt üst etti. Dağıstanlı’nın ölmeden önce yazdığı mektup, Filippos’un eline geçti. İhaneti öğrenen Yunan Komuytan, Cevdet ve ailesinin peşine düştü. Finalde bir kez daha ailesi ile vatanı arasında tercih yapmak zorunda kalan Cevdet, Filippos’un askerleri tarafından yakalandı.