Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Cevdet için infaz kararı

Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bir haftalık aradan sonra kaldığı yerden devam edecek olan Vatanım Sensin’in 47. Bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Dağıstanlı’nın ihbar mektubu sonrasında kimliği ortaya çıkan Cevdet’in akıbetiydi. Yeni fragmanla birlikte önemli bir o kadar da merak uyandıran ipuçları geldi. Hilal’in duygu yüklü mektubuyla başlayan fragmana Cevdet’in İsmet Paşa itirafının yanı sıra ölüm döşeğinde olduğu görülen Hasibe Ana’nın sözleri damga vurdu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur. Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Türk- Yunan çatışması devam ederken; Cevdet Komutan’ın kimliğinin ortaya çıkması dengeleri alt üst etti. Dağıstanlı’nın ölmeden önce yazdığı mektup, Filippos’un eline geçti. İhaneti öğrenen Yunan Komuytan, Cevdet ve ailesinin peşine düştü. Finalde bir kez daha ailesi ile vatanı arasında tercih yapmak zorunda kalan Cevdet, Filippos’un askerleri tarafından yakalandı.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün