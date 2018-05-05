Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı: Yakup ölecek mi?
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yakup’un işkence görüntülerinin damga vurduğu Vatanım Sensin 55. Bölüm fragmanının son saniyeleri ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Yıldız’ın eşi, Cevdet’in en büyük yardımcısı Yakup ölecek mi? İşte Vatanım Sensin 55. Bölüm fragmanı ve yeni bölümden kısa bir özet!
Vatanım Sensin 55. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kuvayi Milliye mensubu olduğu ortaya çıkan Yakup’un işkence gördüğü sahneler ve Yıldız’la diyaloğu kalplere dokundu. Öte yandan Cevdet’in hamleleri merak uyandırdı. Peki fragmanın son saniyelerinde kanlar içinde görülen Yakup, ölecek mi? Fillippos, Cevdet’in kimliğini öğrenecek mi? Cevdet, Yakup’u kurtarmayı başaracak mı? Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Yakup'un Kuvayi Milliye mensubu olduğu Yunanlar tarafından anlaşılmıştır. Yakup'u esir alan Yunanlar, Filippos'un emriyle onu öldürmeyecek şekilde çok ağır işkenceleri uygular. Yakup'un durumunu Ankara'ya bildiren Cevdet'e çok üzücü ama gerçekleştirilmesi gereken görev verilir. Cevdet, bu zor görev için damadı ve yoldaşı Yakup'a uygun olan imkanda bir fırsat bırakır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kütahya–Eskişehir mağlubiyetleri milletin kalbine bir bıçak gibi saplanmışken Cevdet ve ailesi bir de Hasibe’yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştır. Cevdet, annesinin son nefesinde verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutmaya kararlıdır. Ancak gözünü karartan Cevdet’in bu amaç uğrunda yapacakları Azize’yi, hatta Yakup’u dahi korkutacaktır.
Azize, Cevdet’in hıncı yüzünden duymaz olduğu yüreğinin sesi olmaya çalışacaktır. Doktor Suat İzmir’e gelir; söyledikleri Hilal’i, ailesi ve hatta Leon’la karşı karşıya getirir. Yıldız'la yaşadıkları sebebiyle Aleksi'nin hedefi haline gelen Yakup ise Vecihi’ye tehlikeli bir görevde eşlik eder. Bu görevin sonunda Yakup’un başına gelecekler sadece onu değil, Cevdet'i ve vazifesini de tehlikeye atacaktır.
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