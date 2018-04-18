Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Tarihi sahneleriyle sık sık gündeme gelen Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Yayın gününe kısa bir süre kalmasına rağmen Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanını göremeyen izleyiciler, ‘Bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Vatanım Sensin’de son durum!
En son 12 Nisan Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Vatanım Sensin’in yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in son bölümünde Miralay Cevdet, hem Türk ordusunu koruyabilmek hem de Hilal’in felç kalmasına neden olan suçluları ortaya çıkarabilmek için zorlu sınavlar verdi. Yaşadığı şeyden sonra ilk defa umudu tükenen Hilal’e en büyük destek ise yine Leon’dan geldi. Finalde ise Cevdet, Fillipos tarafından tutulan haine önce kendi kimliğini afişe etti ardından onu öldürdü. Son bölümden bu yana araştırılan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ise farklı soruları gündeme getirdi. Peki tarihi dizinin yeni bölümü bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Kanal D’nin 19 Nisan tarihli yayın akışına göre Vatanım Sensin, kaldığı yerden devam edecek. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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