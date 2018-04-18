Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriVatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
GeriTelevizyon Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
18.04.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Tarihi sahneleriyle sık sık gündeme gelen Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Yayın gününe kısa bir süre kalmasına rağmen Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanını göremeyen izleyiciler, ‘Bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Vatanım Sensin’de son durum!

En son 12 Nisan Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Vatanım Sensin’in yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in son bölümünde Miralay Cevdet, hem Türk ordusunu koruyabilmek hem de Hilal’in felç kalmasına neden olan suçluları ortaya çıkarabilmek için zorlu sınavlar verdi. Yaşadığı şeyden sonra ilk defa umudu tükenen Hilal’e en büyük destek ise yine Leon’dan geldi. Finalde ise Cevdet, Fillipos tarafından tutulan haine önce kendi kimliğini afişe etti ardından onu öldürdü. Son bölümden bu yana araştırılan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ise farklı soruları gündeme getirdi. Peki tarihi dizinin yeni bölümü bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Kanal D’nin 19 Nisan tarihli yayın akışına göre Vatanım Sensin, kaldığı yerden devam edecek. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Ciciş kardeşler kavga etti! Polis ikiliyi zor ayırdı! (Foto-Galeri)

Altın Lale Wester'in

'Avantgarde' kimdir; neye denir?