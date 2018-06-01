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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.06.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Vatanım Sensin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin dün akşam yine ekran karşısındakileri derinden etkileyen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Vatanım Sensin son bölümüne oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos’un hamleleri damga vurdu. Cevdet’i konuşturmak için elinden geleni yapan Filipos, final sahnesinde Azize’yi kullandı. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Vatanım Sensin’in 31 Mayıs 2018 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Cevdet, Yunan askerleri tarafından tutuklandı. Yunan Kumandanı Filippos’un kafasına silah dayadığı Cevdet, Milli Mücadele’deki en mühim sınavıyla karşı karşıya kaldı. Bu anları nefeslerinin tutarak takip eden izleyiciler, Cevdet’in konuşup konuşmayacağını merak ediyor.

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Yunan ordusu İzmir'de patlayan bombalarla sarsılmış, artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Cevdet, kızlarını İzmir'den çıkarabilmek için Azize'yle beraber çabalarken bir yandan da yeni aldığı bir haberle vazifesinin tamamlanmadığını öğrenir.
Oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos hem duraksayan Yunan ordusunu büyük bir öfkeyle harekete geçirmiş hem de Azize ve kızları İzmir'de köşeye kıstırmıştır.

Cevdet, Mustafa Kemal'in emriyle giriştiği Şafak Harekatı planının selameti için elini çabuk tutmak zorundadır. Ancak bu kez Filipos'un elinden kaçması kolay olmayacaktır. Dahası Filipos, Cevdet'e karşı kullanabileceği en önemli kozu ele geçirmiştir.

 

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