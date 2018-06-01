Vatanım Sensin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vatanım Sensin dün akşam yine ekran karşısındakileri derinden etkileyen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Vatanım Sensin son bölümüne oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos’un hamleleri damga vurdu. Cevdet’i konuşturmak için elinden geleni yapan Filipos, final sahnesinde Azize’yi kullandı. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Vatanım Sensin’in 31 Mayıs 2018 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Cevdet, Yunan askerleri tarafından tutuklandı. Yunan Kumandanı Filippos’un kafasına silah dayadığı Cevdet, Milli Mücadele’deki en mühim sınavıyla karşı karşıya kaldı. Bu anları nefeslerinin tutarak takip eden izleyiciler, Cevdet’in konuşup konuşmayacağını merak ediyor.
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Yunan ordusu İzmir'de patlayan bombalarla sarsılmış, artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Cevdet, kızlarını İzmir'den çıkarabilmek için Azize'yle beraber çabalarken bir yandan da yeni aldığı bir haberle vazifesinin tamamlanmadığını öğrenir.
Oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos hem duraksayan Yunan ordusunu büyük bir öfkeyle harekete geçirmiş hem de Azize ve kızları İzmir'de köşeye kıstırmıştır.
Cevdet, Mustafa Kemal'in emriyle giriştiği Şafak Harekatı planının selameti için elini çabuk tutmak zorundadır. Ancak bu kez Filipos'un elinden kaçması kolay olmayacaktır. Dahası Filipos, Cevdet'e karşı kullanabileceği en önemli kozu ele geçirmiştir.
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