Vatanım Sensin 58. bölüm fragmanında Cevdet'in oyunu anlaşılıyor
Vatanım Sensin dizisi yayınlanan 58. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aleksi'nin ölüm haberi ile yıkılan Filipos, Cevdet'in oyununu fark eder. Artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. İşte, Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı.
Vatanım Sensin dizisinin 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Miralay Cevdet tutuklanıyor; Yunan Ordusu Kumandanı Filippos onu öldürecek kurşunu sıkmak için harekete geçiyor. İşte, Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yunan ordusu İzmir'de patlayan bombalarla sarsılmış, artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Cevdet, kızlarını İzmir'den çıkarabilmek için Azize'yle beraber çabalarken bir yandan da yeni aldığı bir haberle vazifesinin tamamlanmadığını öğrenir.
Oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos hem duraksayan Yunan ordusunu büyük bir öfkeyle harekete geçirmiş hem de Azize ve kızları İzmir'de köşeye kıstırmıştır.
Cevdet, Mustafa Kemal'in emriyle giriştiği Şafak Harekatı planının selameti için elini çabuk tutmak zorundadır. Ancak bu kez Filipos'un elinden kaçması kolay olmayacaktır. Dahası Filipos, Cevdet'e karşı kullanabileceği en önemli kozu ele geçirmiştir.
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