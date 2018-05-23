Vatanım Sensin 57. bölüm fragmanında Hilal babasının hain olmadığını öğreniyor
Vatanım Sensin dizisi yayınlanan 57. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Vatanım Sensin'in yeni bölümünde Hilal, babasının hain olmadığını öğrenmiştir. Bu gerçekle birlikte milli mücadeleye olan inancı daha da artar. İşte, Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı.
Vatanım Sensin dizisinin 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cevdet, gerçek üniformasını giyerek mücadeleye hazırlanıyor. İşte, Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ailesi Cevdet’in Kuvayı Milliye için çalıştığını öğrenmiştir. Cevdet ise İzmir’in dört bir yanında Türk ordusuna soluk aldıracak büyük bir saldırının fitilini ateşlemek niyetindedir.
Sakarya’da giderek kötüleşen durum ölüm kalım yarışına dönerken Cevdet, Hilal ve Leon'un da yardımıyla Filippos’un dikkatini askerlerden uzaklaştırmayı başarıp planını uygulamaya koyar. Bu sırada Aleksi, Havva’nın ölümünden sonra babasıyla yakınlaşmış, onu Leon’a karşı kışkırtmaktadır. Bu çabası Leon’u ölümün eşiğine kadar getirecektir. Nihayet Cevdet büyük planını uygulamaya koyup İzmir’i karıştırdığı an Filippos, kendisine oynanan oyunu fark eder ve Cevdet ile ailesinin ölüm emrini verir. Cevdet ise artık özlemini çektiği Türk üniformasına kavuşmuştur.
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