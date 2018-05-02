Vatanım Sensin 54. bölüm fragmanında Kuvayi Milliye harekete geçiyor
Vatanım Sensin dizisi yayınlanan 54. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde zor durumda olan Kuvayi Milliye yiyecek ve cephane sıkıntısı çekmektedir. Mecliste bu uğurda sert kararlar alınmaktadır. İşte, Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vatanım Sensin dizisinin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cevdet, yiyecek sıkıntısı çeken Kuvayi Milliye için harekete geçiyor. İşte, Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Zor durumda olan Kuvayi Milliye yiyecek ve cephane sıkıntısı çekmektedir. Mecliste bu uğurda sert kararlar alınmaktadır. Vatanın kurtuluşu uğrunahalkı zorlayacak tüm kararlar ivedilikle alınmak zorundadır. Bu sırada Cevdet önemli bir rol üstlenir. Hububat dolu bir geminin Kuvayi Milliye için vakit kaybetmeden ele geçirilmesi gerekmektedir.
Yüzbaşı Yakup ise, Kuvvacı olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Hilal'in de ameliyat günü yaklaşmıştır; fakat, çok zor bir ameliyattır. Hilal'in ölme riski vardır. Buna rağmen vatan mücadelesi için yazmaktan geri kalmaz.
YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Kütahya–Eskişehir mağlubiyetleri milletin kalbine bir bıçak gibi saplanmışken Cevdet ve ailesi bir de Hasibe’yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştır. Cevdet, annesinin son nefesinde verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutmaya kararlıdır. Ancak gözünü karartan Cevdet’in bu amaç uğrunda yapacakları Azize’yi, hatta Yakup’u dahi korkutacaktır.
Azize, Cevdet’in hıncı yüzünden duymaz olduğu yüreğinin sesi olmaya çalışacaktır. Doktor Suat İzmir’e gelir; söyledikleri Hilal’i, ailesi ve hatta Leon’la karşı karşıya getirir. Yıldız'la yaşadıkları sebebiyle Aleksi'nin hedefi haline gelen Yakup ise Vecihi’ye tehlikeli bir görevde eşlik eder. Bu görevin sonunda Yakup’un başına gelecekler sadece onu değil, Cevdet'i ve vazifesini de tehlikeye atacaktır.
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