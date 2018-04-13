Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Tarihi sahneleriyle Perşembe akşamlarına damga vuran Vatanım Sensin’in son bölümünde Yunan Kumandanı Filippos, Türk Ordusu içine doktor kılığında bir hain soktu, finale Cevdet’in hamlesi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vatanım Sensin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 12 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Vatanım Sensin 52. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Kızı Hilal’in felç kalmasına sebep olan suçlunun peşine düşen Cevdet, olayın arkasındaki kişilerin maskesini düşürmeye çalışırken; Filippos da yeni bir plan için harekete geçti. Finalde Türk Ordusu içine sokulan Hain, Cevdet tarafından öldürüldü. Tüm bu olayların dengeleri nasıl değiştireceğini merak eden izleyiciler, Vatanım Sensin yeni fragmanını araştırıyor. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hilal, yaşam savaşını kazanır. Lakin Hilal’i büyük bir felaket beklemektedir. Hilal, bacaklarını hissedemez ve felç kalır. Bu durum Hilal ve ailesini kahreder.
Olayın yankıları sürerken Hilal, Leon ile hiç yapmadığı türden bir konuşmaya hazırlanır. Hilal, yaşadığı olay sonrasında bazı hakikatlerle karşı karşıya kalmıştır. Hilal’in bu konuşması Leon’u tedirgin eder ve ikili için yeni bir süreç başlar.
Adonis’in suçu ortaya çıkmak üzeredir. Yunan Kumandanı Filippos, İzmir’den gitmeden önce ona son bir vazife verir. Yeni vazifesi, öncekilerden daha zordur ve her zamankinden daha dikkatli olmak zorunda kalacaktır. Adonis, bu vazifesi esnasında kimse tarafından bulunmaması gerekmektedir. Cevdet ve Yunan Ordusu, Adonis’in peşine düşer ve her yerde onu aramaya başlarlar.
Cephede üst üste zaferler alan İsmet Bey ve Türk Ordusu, Yunanlar tarafından yeni bir hamle beklemektedirler. Yunan Kumandanı Filippos’un harekete geçeceğini düşünen İsmet Bey, hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eder. Filippos, Türk Ordusu içine doktor kılığında bir hain sokmuştur. İçeriden kendisine istihbarat getiren bu kişi, Milli Mücadele için savaşan Türk Ordusu’nu kötü etkileyecektir.
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