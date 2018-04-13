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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
13.04.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Tarihi sahneleriyle Perşembe akşamlarına damga vuran Vatanım Sensin’in son bölümünde Yunan Kumandanı Filippos, Türk Ordusu içine doktor kılığında bir hain soktu, finale Cevdet’in hamlesi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 12 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Vatanım Sensin 52. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Kızı Hilal’in felç kalmasına sebep olan suçlunun peşine düşen Cevdet, olayın arkasındaki kişilerin maskesini düşürmeye çalışırken; Filippos da yeni bir plan için harekete geçti. Finalde Türk Ordusu içine sokulan Hain, Cevdet tarafından öldürüldü. Tüm bu olayların dengeleri nasıl değiştireceğini merak eden izleyiciler, Vatanım Sensin yeni fragmanını araştırıyor. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hilal, yaşam savaşını kazanır. Lakin Hilal’i büyük bir felaket beklemektedir. Hilal, bacaklarını hissedemez ve felç kalır. Bu durum Hilal ve ailesini kahreder.
Olayın yankıları sürerken Hilal, Leon ile hiç yapmadığı türden bir konuşmaya hazırlanır. Hilal, yaşadığı olay sonrasında bazı hakikatlerle karşı karşıya kalmıştır. Hilal’in bu konuşması Leon’u tedirgin eder ve ikili için yeni bir süreç başlar.

Adonis’in suçu ortaya çıkmak üzeredir. Yunan Kumandanı Filippos, İzmir’den gitmeden önce ona son bir vazife verir. Yeni vazifesi, öncekilerden daha zordur ve her zamankinden daha dikkatli olmak zorunda kalacaktır. Adonis, bu vazifesi esnasında kimse tarafından bulunmaması gerekmektedir. Cevdet ve Yunan Ordusu, Adonis’in peşine düşer ve her yerde onu aramaya başlarlar.

Cephede üst üste zaferler alan İsmet Bey ve Türk Ordusu, Yunanlar tarafından yeni bir hamle beklemektedirler. Yunan Kumandanı Filippos’un harekete geçeceğini düşünen İsmet Bey, hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eder. Filippos, Türk Ordusu içine doktor kılığında bir hain sokmuştur. İçeriden kendisine istihbarat getiren bu kişi, Milli Mücadele için savaşan Türk Ordusu’nu kötü etkileyecektir.

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