Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanında İsmet Paşa'nın planı harekete geçiyor
Vatanım Sensin dizisi yayınlanan 53. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yunan Ordusu, Kütahya'yı işgal ettikten sonra Eskişehir'e dayanıyor; Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike bekliyor. İşte, Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vatanım Sensin dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cevdet, İsmet Paşa'nın planını uygulamak için harekete geçiyor. İşte, Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İsmet Paşa, vatan için kendini feda edecek gönüllü askerlere çok özel bir görev vermiştir. Bu görevin amacına ulaşabilmesi için ise Cevdet'in hoşnut olmayacağı eylemler gerçekleştirmesi gerekir.
Savaşın son kritik dönemine girilmek üzeredir. Hastanenin boşlatılmasıyla birlikte planın son aşamalarının hızlı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Filippos ve Rahmi’nin komplosu sonucu Yunan Ordusu Kütahya’yı işgal edip, Eskişehir’in kapısına dayanır. Herkes çaresizlik içindeyken Yunan Ordusu'nu yavaşlatıp Türklere zaman kazandırması gereken Cevdet, bu görevi başarmak için kahreden bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.
Azize ve kadınlar, Eskişehir’de zor durumda kalan yaralılar için yola düşerken Ankara da çekilme kararıyla karışmış, Meclis'in taşınması dahi gündeme gelmiştir. Savaşın en karanlık günleri gelip çatmış ve Türk halkının umudu tükenmiştir. Cevdet direnecek gücünü kaybetmektedir. Ancak Cevdet’i mücadeleye devam etmeye inandıracak güç çok yakınındadır ve ölümlerle yıkılan Cevdet'i trajik bir ölüm yeniden ayağa kaldıracaktır.
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