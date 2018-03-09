Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leon vurulacak mı?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü için geri sayım şimdiden başladı. 8 Mart tarihli Vatanım Sensin son bölümüne Cevdet’e infaz kararı damga vurdu. Kimliği ortaya çıkan Cevdet’in bu olaydan nasıl sıyrılacağını sorgulayan izleyiciler akıllara zarar bir plana şahit oldu. Filippos’un kendisini sınadığını fark eden Cevdet, onun güvenini kazanabilmek için farklı bir yol izledi ve başarılı oldu. Finale ise Leon’un öğrendiği gerçek damga vurdu. Babasının infaz edilmesinde Cevdet’in parmağı olduğunu anlayan Leon’dan flaş bir hamle geldi.
Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dağıstanlı’dan gelen mektup neticesinde Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’in her hareketini izlemeye başlar. Cevdet’i sınama fırsatı yakalayan Filippos, İzmir’e gelen dev toplara karşı tepkisini merak eder. Dev toplar, savaşın gidişatını etkileyecektir ve Cevdet, dev topların tutulduğu hangarı patlatma niyetindedir. Cevdet, gece yarısı hangara gider fakat beklenmedik bir olay yaşanır. Zira Cevdet takip edildiğini anlamıştır ve olay yerinde güven kazanabilmek için teftiş yapıyormuş süsü verir.
Yunan Kumandanı Filippos’un izlediği olay, ona yeniden güvenilmesine sebep olur. Cevdet’in peşindeki tehlikeler bununla bitmez. İsmet Paşa ile görüşmesi, Yunan askerleri tarafından takip edilir. Cevdet ile İsmet Paşa arasındaki bağlantı, Filippos’a da haber verilir. Filippos için bu son noktadır ve Cevdet’in yakalanmasını emreder.
Dağıstanlı’dan gelen mektup neticesinde Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’in her hareketini izlemeye başlar. Cevdet’i sınama fırsatı yakalayan Filippos, İzmir’e gelen dev toplara karşı tepkisini merak eder. Dev toplar, savaşın gidişatını etkileyecektir ve Cevdet, dev topların tutulduğu hangarı patlatma niyetindedir. Cevdet, gece yarısı hangara gider fakat beklenmedik bir olay yaşanır. Zira Cevdet takip edildiğini anlamıştır ve olay yerinde güven kazanabilmek için teftiş yapıyormuş süsü verir.
Yunan Kumandanı Filippos’un izlediği olay, ona yeniden güvenilmesine sebep olur. Cevdet’in peşindeki tehlikeler bununla bitmez. İsmet Paşa ile görüşmesi, Yunan askerleri tarafından takip edilir. Cevdet ile İsmet Paşa arasındaki bağlantı, Filippos’a da haber verilir. Filippos için bu son noktadır ve Cevdet’in yakalanmasını emreder.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün