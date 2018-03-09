Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leon vurulacak mı?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü için geri sayım şimdiden başladı. 8 Mart tarihli Vatanım Sensin son bölümüne Cevdet’e infaz kararı damga vurdu. Kimliği ortaya çıkan Cevdet’in bu olaydan nasıl sıyrılacağını sorgulayan izleyiciler akıllara zarar bir plana şahit oldu. Filippos’un kendisini sınadığını fark eden Cevdet, onun güvenini kazanabilmek için farklı bir yol izledi ve başarılı oldu. Finale ise Leon’un öğrendiği gerçek damga vurdu. Babasının infaz edilmesinde Cevdet’in parmağı olduğunu anlayan Leon’dan flaş bir hamle geldi.

Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dağıstanlı’dan gelen mektup neticesinde Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’in her hareketini izlemeye başlar. Cevdet’i sınama fırsatı yakalayan Filippos, İzmir’e gelen dev toplara karşı tepkisini merak eder. Dev toplar, savaşın gidişatını etkileyecektir ve Cevdet, dev topların tutulduğu hangarı patlatma niyetindedir. Cevdet, gece yarısı hangara gider fakat beklenmedik bir olay yaşanır. Zira Cevdet takip edildiğini anlamıştır ve olay yerinde güven kazanabilmek için teftiş yapıyormuş süsü verir.



Yunan Kumandanı Filippos’un izlediği olay, ona yeniden güvenilmesine sebep olur. Cevdet’in peşindeki tehlikeler bununla bitmez. İsmet Paşa ile görüşmesi, Yunan askerleri tarafından takip edilir. Cevdet ile İsmet Paşa arasındaki bağlantı, Filippos’a da haber verilir. Filippos için bu son noktadır ve Cevdet’in yakalanmasını emreder.



Dağıstanlı’dan gelen mektup neticesinde Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’in her hareketini izlemeye başlar. Cevdet’i sınama fırsatı yakalayan Filippos, İzmir’e gelen dev toplara karşı tepkisini merak eder. Dev toplar, savaşın gidişatını etkileyecektir ve Cevdet, dev topların tutulduğu hangarı patlatma niyetindedir. Cevdet, gece yarısı hangara gider fakat beklenmedik bir olay yaşanır. Zira Cevdet takip edildiğini anlamıştır ve olay yerinde güven kazanabilmek için teftiş yapıyormuş süsü verir.



Yunan Kumandanı Filippos’un izlediği olay, ona yeniden güvenilmesine sebep olur. Cevdet’in peşindeki tehlikeler bununla bitmez. İsmet Paşa ile görüşmesi, Yunan askerleri tarafından takip edilir. Cevdet ile İsmet Paşa arasındaki bağlantı, Filippos’a da haber verilir. Filippos için bu son noktadır ve Cevdet’in yakalanmasını emreder.