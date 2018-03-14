Vatanım Sensin 48. bölüm 2. fragmanında Mehmet Akif İzmir'e geliyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin'in büyük bir merakla beklenen yeni bölümü öncesi 2. fragmanda izleyici ile paylaşıldı. Ekranlara gelen son bölümde yaşanan olayların aydınlanacağı yeni bölüm fragmanı, Kanal D'nin efsane dizisinin sadık izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte ekranlarda fırtına estirmeye devam eden Vatanım Sensin dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanları ve 48. bölüme dair kısa bir özet.

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin’in 48. bölüm 1. ve 2. fragmanları dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyici ile paylaşıldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla dikkatleri çeken Vatanım Sensin’in 48. Bölüm 2. fragmanında, Mehmet Akif Ersoy İzmir'e geliyor; Milli Mücadele için büyük emek veriliyor. Ayrıca kendisini yeniden Yunan Ordusu'na kabul ettiren Cevdet, Leon engeline takılıyor. İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanları...

Vatanım Sensin 48. Bölüm 2. Fragmanında, Mehmet Akif Ersoy İzmir'e geliyor; Milli Mücadele için büyük emek veriliyor. Kendisini yeniden Yunan Ordusu'na kabul ettiren Cevdet, Leon engeline takılır. Zira Leon, Cevdet'in kuvvacı olduğunu anlamıştır. Babası Vasili'nin ölümünden Cevdet'i sorumlu tutan Leon, silahını çeker. Leon'un, Cevdet hakkındaki düşünceleri büyük bir ikileme düşmesine sebep olur.

Hilal ise Yunan Kumandanı Filippos ile karşı karşıya gelir. İzmir'deki direniş, giderek büyür ve Milli Mücadele için yeni umutlar doğar. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy, İzmir'e gelir. Cevdet ile gizli buluşmaları sırasında her ikisi de gerçek vazifelerini itiraf ederler.

Vatanım Sensin 48. Bölüm 1. Fragmanında, Cevdet ile Leon karşı karşıya geliyor; Cevdet gerçek kimliğini açıklıyor. Cevdet'in kuvvacı olduğunu anlayan Leon, silahını ona yönlendirir. Babası Vasili'nin ölümünden Cevdet'i sorumlu tutan Leon, duyduğu hakikat karşısında zor anlar yaşar. Zira Cevdet, Türk Ordusu için çalıştığını ve Yunanları vatanından atmak için mücadele ettiğini itiraf eder.

Bu gerçek Leon'u büyük bir ikileme sürükler. Öte yandan İzmir'de, Milli Mücadele için baş kaldırış başlar. İsmet Bey, halka umut olurken, Türk halkı zaferleri gözlemeye başlar. Yunanistan'dan gelen haberler ise Yunan Kumandanı Filippos için olumsuz olur. Türk halkının azmi karşısında Yunan Ordusu'nu zor zamanlar beklemektedir.

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN 47. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Türkler namına çalıştığı haberi hem ailesinde hem de orduda infiale yol açan Cevdet, mahkeme huzuruna çıkartılır. Filippos onu idam etmeden önce öğrenebildiği her şeyi öğrenmek niyetindedir. Cevdet’in aklı ise kendi canından ziyade Yunan Ordusu'nun cepheye sevkine engel olamadığı toplarındadır.

Cevdet’in temize çıkması ve topların imha edilmesi gerekirken, Yakup ve Charles’ın seçenekleri birer birer tükenmektedir. Azize ve Hilal, ölüme giden Cevdet için çırpınırken işkence altındaki Cevdet, Charles hakkında hiç ummadığı bir gerçeği öğrenir. Ölümün nefesini ensesinde hisseden Cevdet'in tüm bu felaketleri durdurmak için tek bir hamle yapacak vakti kalmıştır.