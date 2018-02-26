Vatanım Sensin’in yeni bölümü için geri sayım sürerken fragman sorgulamaları da başladı. Perşembe akşamları ekrana gelen Vatanım Sensin’in 22 Şubat tarihli bölümünde Dağıstanlı’nın Yunan Kumandan Filippos’a gönderdiği mektupla Cevdet’in Türklere çalıştığı ortaya çıktı. Yunan Ordusu’na karşı yapılan bu ihanet karşısında Filippos, harekete geçti. Hem kendisi hem de aile tehlike altına giren Cevdet zor bir karar vermek zorunda kaldı. Finalde ailesini kaçırmayı başaran Cevdet, Filippos’un askerleri tarafından ele geçirildi. İhanetle suçlanan Cevdet’in akıbeti bu hafta netlik kazanacak. Bir ipucu bekleyen izleyicilerin gözü kulağı fragmanda. Peki Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



SON BÖLÜM ÖZETİ



Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Filippos, menşeinden emin olmadığı bu bilgiyi sınamak istemektedir.



Kızlar, Azize için kalacak bir yer bulmuşlar, fakat Aleksi'nin Mehmet bebeği bulup satmanın peşinde olduğundan habersizdirler. Hilal ve Leon, Aleksi'nin gerçek niyetinden şüphe etmeye başlarlar. Filippos, Türklere nihai darbeyi vurmak için İzmir'e yepyeni dev toplar getirtmiştir. Ancak Filippos bu silahları kullanarak sadece bir cephe zaferi kazanmak değil; Cevdet'in ihanetini de ispat etmek niyetindedir. Cevdet, vazifesi ve ailesi arasında güç bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.