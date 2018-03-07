Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı: Cevdet infaz mı edilecek?

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Tarihi sahneleri ve karakterleriyle sosyal medyaya da konu olan Vatanım Sensin 47. bölümünde Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur.



Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Türkler namına çalıştığı haberi hem ailesinde hem de orduda infiale yol açan Cevdet, mahkeme huzuruna çıkartılır. Filippos onu idam etmeden önce öğrenebildiği her şeyi öğrenmek niyetindedir. Cevdet’in aklı ise kendi canından ziyade Yunan Ordusu'nun cepheye sevkine engel olamadığı toplarındadır.

Cevdet’in temize çıkması ve topların imha edilmesi gerekirken, Yakup ve Charles’ın seçenekleri birer birer tükenmektedir. Azize ve Hilal, ölüme giden Cevdet için çırpınırken işkence altındaki Cevdet, Charles hakkında hiç ummadığı bir gerçeği öğrenir. Ölümün nefesini ensesinde hisseden Cevdet'in tüm bu felaketleri durdurmak için tek bir hamle yapacak vakti kalmıştır.