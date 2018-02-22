Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanı - Dağıstanlı'nın ölümü ardından ortalık karışıyor

Perşembe akşamlarına damga vuran Kanal D dizisi Vatanım Sensin’in yeni bölüm fragmanı yine çok konuşulacak, uzun süre hafızalardan silinmeyecek sahnelerin sinyalini verdi. Dağıstanlı’nın ölümü ardından Cevdet’in kimliği açığa çıkıyor. Peki Cevdet, Filippos'tan kaçarak bu zor durumdan kendisini ve ailesini kurtarmayı başarabilecek mi? Vatanım Sensin 46. bölümden ilk görüntüler!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Filippos, menşeinden emin olmadığı bu bilgiyi sınamak istemektedir. Kızlar, Azize için kalacak bir yer bulmuşlar, fakat Aleksi'nin Mehmet bebeği bulup satmanın peşinde olduğundan habersizdirler. Hilal ve Leon, Aleksi'nin gerçek niyetinden şüphe etmeye başlarlar. Filippos, Türklere nihai darbeyi vurmak için İzmir'e yepyeni dev toplar getirtmiştir. Ancak Filippos bu silahları kullanarak sadece bir cephe zaferi kazanmak değil; Cevdet'in ihanetini de ispat etmek niyetindedir. Cevdet, vazifesi ve ailesi arasında güç bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Türk Ordusu’na ihanet eden Dağıstanlı, önemli bir mağlubiyet alınmasına sebep oldu. Kibir ve hırslarından arınamayan Dağıstanlı, Batı Cephesi’ni ziyaret etmek için gelen Mustafa Kemal Paşa’ya da suikast girişiminde bulunmaya çalıştı. Cevdet, Dağıstanlı’yı engelledi ve onun hedefi haline geldi.