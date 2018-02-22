Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanı - Dağıstanlı'nın ölümü ardından ortalık karışıyor

Perşembe akşamlarına damga vuran Kanal D dizisi Vatanım Sensin’in yeni bölüm fragmanı yine çok konuşulacak, uzun süre hafızalardan silinmeyecek sahnelerin sinyalini verdi. Dağıstanlı’nın ölümü ardından Cevdet’in kimliği açığa çıkıyor. Peki Cevdet, Filippos'tan kaçarak bu zor durumdan kendisini ve ailesini kurtarmayı başarabilecek mi? Vatanım Sensin 46. bölümden ilk görüntüler!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Filippos, menşeinden emin olmadığı bu bilgiyi sınamak istemektedir. Kızlar, Azize için kalacak bir yer bulmuşlar, fakat Aleksi'nin Mehmet bebeği bulup satmanın peşinde olduğundan habersizdirler. Hilal ve Leon, Aleksi'nin gerçek niyetinden şüphe etmeye başlarlar. Filippos, Türklere nihai darbeyi vurmak için İzmir'e yepyeni dev toplar getirtmiştir. Ancak Filippos bu silahları kullanarak sadece bir cephe zaferi kazanmak değil; Cevdet'in ihanetini de ispat etmek niyetindedir. Cevdet, vazifesi ve ailesi arasında güç bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Türk Ordusu’na ihanet eden Dağıstanlı, önemli bir mağlubiyet alınmasına sebep oldu. Kibir ve hırslarından arınamayan Dağıstanlı, Batı Cephesi’ni ziyaret etmek için gelen Mustafa Kemal Paşa’ya da suikast girişiminde bulunmaya çalıştı. Cevdet, Dağıstanlı’yı engelledi ve onun hedefi haline geldi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün