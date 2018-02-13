Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanında Mustafa Kemal'e suikast

Vatanım Sensin yepyeni bölümleriyle ekranlarda fırtına estirmeye devam ediyor. Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin’in son bölümünde Azize, Cevdet'i kurtarmak için mücadele ederken, Türk ordusu ve efeler, Yunan askerlerine karşı taarruza geçti. Peki yeni bölümde neler olacak? Türk ve Yunanlar arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak? İşte Vatanım Sensin yeni bölümünden görüntüler!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artık Yunan taarruzunda görev alma imkanı kalmayan Cevdet bu açığı telafi etmek için her şeyi göze alırken, Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike beklemektedir.

Türk ordusu ağır bir yenilgi alıyor; Mustafa Kemal Paşa, batı cephesine geliyor! Yunan Ordusu ile karşılaşan Türk Ordusu, savaştan mağlup ayrılır. Bu mağlubiyet, Yunanlıların İzmir'de egemenliklerini ilan etmesine sebep olur. Yunan Kumandan Filippos, bu galibiyetle Ankara'ya kadar gidebileceklerini ifade eder. İzmir'de yaşayan Türk halkı, alınan mağlubiyetten ötürü derin bir acı duyar. Dağıstanlı'nın ihaneti ve sayıca az olmaları, Türk milletini kahreder.

Alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal Paşa, batı cephesine gelir. Halka umut olacağı düşünülen Mustafa Kemal Paşa'nın geleceğini öğrenen Dağıstanlı da harekete geçer. Zira Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenlemenin peşindedir.

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Yunan Ordusu ile karşılaşan Türk Ordusu, savaştan mağlup ayrılır. Bu mağlubiyet, Yunanlıların İzmir'de egemenliklerini ilan etmesine sebep olur. Yunan Kumandan Filippos, bu galibiyetle Ankara'ya kadar gidebileceklerini ifade eder. İzmir'de yaşayan Türk halkı, alınan mağlubiyetten ötürü derin bir acı duyar. Dağıstanlı'nın ihaneti ve sayıca az olmaları, Türk milletini kahreder. Alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal Paşa, batı cephesine gelir. Halka umut olacağı düşünülen Mustafa Kemal Paşa'nın geleceğini öğrenen Dağıstanlı da harekete geçer. Zira Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenlemenin peşindedir.



Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!