Vasilis Simos kimdir? Survivor Simos hakkında tüm merak edilenler
Survivor Türkiye Yunanistan yirmi dördüncü bölümde Yunan takımında elenen isim Vasilis Simos oldu. Bu gelişmenin ardından, Vasilis Simos'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Vasilis Simos kimdir? İşte, Suvivor Simos hakkında tüm merak edilenler...
28 yaşında olan Vasilis, Atina merkez pazarında bir balık çiftçisidir. Basketbol ve futbol lisansı olan Vasilis, spor hayatının haricinde gazetecilik ve muhasebe eğitimi aldı. Bir televizyon kanalında sunuculuk da yapan Vasilis, kendisini otantik, dinamik ama duygusal bir karakter olarak tanımlıyordu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle