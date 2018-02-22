Vartolu öldü mü? Vartolu Saadettin diziden ayrıldı mı?

Vartolu öldü mü sorusu son günlerin gündem konusu oldu. Dizide bir anda ortadan kaybolan Vartolu, izleyicilerde büyük bir meraka neden oldu. Vartolu diziden mi ayrıldı sorusunu yönelten izleyiciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte, Vartolu hakkında merak edilen bazı bilgiler

VARTOLU ÖLDÜ MÜ?

Son bölümde Vartolu'nun ekranda neredeyse hiç yer almaması, dikkatleri üzerine çekmişti. Vartolu'nun bir anda ortadan kaybolmasının ardından karakteri seven birçok kişi, Vartolu öldü mü sorusuna cevap aramıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Vartolu'ya dair herhangi bir bilgi yer almasa da, sosyal medyada birçok izleyici, popüler karakterin ölmediğine dair paylaşımda bulundu. Bunun üzerine gözler, yayınlanacak ilk fragmana çevrildi.

VARTOLU'YU CANLANDIRAN ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Erkan Kolçak Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.



Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Diziler;



Çukur / Vartolu / 2017-

Familya / Toprak / 2016

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Şahin Giray Han / 2015

Ulan İstanbul / Karlos / 2014

Merhamet / Mehmet / 2013

Sakarya Fırat / Mahmut Karakum / 2009-2010

Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Filmler

Kara Bela / Güven / 2015

İtirazım Var / Süpermen / 2014

Güz Sancısı / Nümayişçi / 2008