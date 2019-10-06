Varol Yaşaroğlu kimdir?
Animasyon dünyasının önemli ismi Varol Yaşaroğlu, Arda’nın Mutfağı programına konuk olarak katıldı. Arda Türkmen’in seçtiği tarifi yapmaya çalışan Varol Yaşaroğlu, esprili sözleriyle ekran karşısındakilere de keyifli anlar yaşattı. Peki, Varol Yaşaroğlu kimdir?
Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, 1968 yılında dünyaya geldi. Koca Kafalar’ın yaratıcısı ve Grafi2000′in kurucusu Varol Yaşaroğlu, bütün projelerde Berk Tokay ve kardeşi Vural Yaşaroğlu ile birlikte gerçekleştirdi.
2002-2005 yıllarında Kanal D'de ülkede hiç alışkın olmayan tarzdaki Grafi2000 programının yapımcılığını ve sunuculuğu üstlendi. Programda yayınlanan skeçlerinde birinde Şahan Gökbakar da yer aldı.
Karikatür, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarının hepsini ekibiyle birlikte kâğıt kaleme hiç dokunmadan bilgisayar ortamında oluşturan Varol Yaşaroğlu, çeşitli üniversitelerde Bilgisayar-internet ve mizah üzerine seminerler verirken, “Ekonomist” ve “Capital” dergilerinin karikatüristliğini ve illüstratörlüğünü yapmaya devam ediyor.
1 Mayıs 2009' da başlayıp 1.5 sene süren Harbi Tivi adlı programı Berk Tokay ile beraber hazırladı.
11 Şubat 2013 tarihinde yayına başlayan, Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yapımcısı ve karakterlerinin yaratıcısıdır.
23 Nisan 2016'da ön gösterimini yapmış ve 2 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak başlamış olan Kral Şakir çizgi dizisinin Berk Tokay ve Haluk can Dizdaroğlu ile beraber yaratıcısıdır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle