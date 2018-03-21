Uygar Yıldırım kimdir? Uygar Yıldırım kaç yaşında?
Popstar 2018 yarışmacılarından Uygar Yıldırım, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uygar Yıldırım'ın kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden Popstar izleyicileri, Uygar Yıldırım'ın özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Uygar Yıldırım kimdir? Popstar Uygar Yıldırım nereli ve kaç yaşında?
Ekran klasikleri arasına giren Popstar 2018'de, yarışan Uygar Yıldırım son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Uygar Yıldırım'ı tanımaya çalışan vatandaşlar, Popstar 2018'in genç ve başarılı yarışmacısı Uygar Yıldırım hakkında merak ettikleri konuları araştırmaya devam ediyor. İşte ekranların en sevilen programlarından Popstar'ın genç yarışmacısı Uygar Yıldırım hakkında merak edilenler...
UYGAR YILDIRIM KİMDİR?
1992 yılında Rize'de doğan Uygar Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Üniveristesi'nde Su Altı Teknolojisi bölümünde eğitimine devam ediyor. Her tarz şarkıyı başarı ile icra eden Uygar Yıldırım toplam 2 kardeş ve bekar. Anne ve babası devlet memuru olan Uygar Yıldırım 7 yaşından beri müziğe ilgili olduğunu söylüyor. En çok Bülent Ersoy karşısında heyecanlanacağını söyleyen Uygar Yıldırım, kendi şarkıları ile müzik sektöründe bir yerlere gelmek istiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle