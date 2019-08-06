Ustalar Alemi filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler
Komedi türündeki Türk filmi Ustalar Alemi, beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. Ustalar Alemi tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar’ın başına gelenleri anlatıyor. Peki, Ustalar Alemi filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler
Yönetmen koltuğunda şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.
KONUSU
Bahtiyar'ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.
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