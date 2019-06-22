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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 21:11, Son Güncelleme:

Usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu kimdir?

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Usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu kimdir?

Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu Büyükada'daki evinde 71 yaşında yaşamını yitirdi. Enis Fosforoğlu'nun acı haberinin ardından, Fosforoğlu'nun biyografisi, merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta sanatçı, birçok önemli projede yer aldı ve Türk sanatına önemli isimlerin yetiştirilmesi konusunda büyük katkı sağladı. Peki, Enis Fosforoğlu kimdir? İşte, Enis Fosforoğlu'nun hayatına ilişkin bazı bilgiler.

Kendi adına tiyatro kurarak birçok sanatçının yetişmesinde rol oynayan Türk sinema ve tiyatrosunun önemli İsmi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu Büyükada'daki evinde hayatını kaybetti. Kariyer hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen usta oyuncunun vefat haberi, sinema camiasında büyük hüzünle karşılandı. İşte, yeşilçamın efsanelerinden olan Enis Fosforoğlu'nun biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler.

ENİS FOSFOROĞLU'NUN HAYATI

Enis Fosforoğlu 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler verdi. Enis Fosforoğlu, 71 yaşında Büyükada'daki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, 11 Haziran’da kalp krizi geçirmişti. Tedavi altına alınan Fosforoğlu, stent işleminin ardından taburcu edilmişti.

Ödülleri

1981 “En yi yönetmen ödülü”
1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 "Lions" İletişim Ödülü

Filmografisi

Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970

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