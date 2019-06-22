Usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu kimdir?
Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu Büyükada'daki evinde 71 yaşında yaşamını yitirdi. Enis Fosforoğlu'nun acı haberinin ardından, Fosforoğlu'nun biyografisi, merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta sanatçı, birçok önemli projede yer aldı ve Türk sanatına önemli isimlerin yetiştirilmesi konusunda büyük katkı sağladı. Peki, Enis Fosforoğlu kimdir? İşte, Enis Fosforoğlu'nun hayatına ilişkin bazı bilgiler.
Kendi adına tiyatro kurarak birçok sanatçının yetişmesinde rol oynayan Türk sinema ve tiyatrosunun önemli İsmi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu Büyükada'daki evinde hayatını kaybetti. Kariyer hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen usta oyuncunun vefat haberi, sinema camiasında büyük hüzünle karşılandı. İşte, yeşilçamın efsanelerinden olan Enis Fosforoğlu'nun biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler.
Enis Fosforoğlu 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler verdi. Enis Fosforoğlu, 71 yaşında Büyükada'daki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, 11 Haziran’da kalp krizi geçirmişti. Tedavi altına alınan Fosforoğlu, stent işleminin ardından taburcu edilmişti.
Ödülleri
1981 “En yi yönetmen ödülü”
1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 "Lions" İletişim Ödülü
Filmografisi
Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970
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