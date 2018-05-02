Usta oyuncu Ayşen Gruda Bizim Hikaye’de!
Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli’nin oturduğu ‘’Bizim Hikaye’’ dizisine yeni bir isim katılıyor.
Türk sinemasının efsaneleşmiş ismi Ayşen Gruda, 3 Mayıs Perşembe akşamı FOX’ta yayınlanacak 32. bölümden itibaren dizide “Yedi Bela Aysel” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Gruda dizide, herkesin çekindiği bir karakteri canlandıracak.
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