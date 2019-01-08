Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafı!
BluTV'de yayınlanan vampir dizisi Yaşamayanlar'da Kerem Bürsin'in sevgilisini canlandıran oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevişme sahnesi ile ilgili konuştu.
Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' bir kez daha sevişme sahneleriyle gündeme geldi. Dizide Nilperi Şahinkaya'nın Kerem Bürsin ile sevişme sahneleri damga vurmuş, o sahneler günlerce konuşulmuştu.
'Aileme izlemeyin dedim'
Güzel oyuncu, Hürriyet'e verdiği röportajda babasından diziyi izlememesini istediğini onun da izlemediğini söyledi.
Şahinkaya, Profesyonel olarak bu tür sahneleri kabullendiğini, ailesinin de bu konuda kendisine bir şey söylemediğini söyleyen güzel oyuncu, yine de anne ve babasının bu tür sahneleri izleyebileceği düşüncesinin kendisini rahatsız ettiğini anlattı.
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