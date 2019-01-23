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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.01.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan duygusal veda

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Ünlü oyuncudan duygusal veda

Kadın dizisinde ‘Yeliz’ karakterine hayat veren Ayça Erturan diziye veda etti.

Ayça Erturan, Kadın dizisinin yeni bölümünün ardından Instagram hesabından veda mesajı paylaştı. Ayça Erturan Yeliz karakterine seslendiği mesajında şunları söyledi: Bugün sana veda ediyoruz canım Yeliz.... Seninle tanıştığım günü hatırlıyorum... Pembe işçi önlüğüyle yangın merdiveninde ruj sürüp deodorant sıkan o konfeksiyoncu kızı... Saçlarının sarısını, paran olduğunda bile değiştirmeyi akıl edemediğin çantanı, çorabının üstüne giydiğin çiçekli terliğini, diz yapmış pijamanı... Dostluğunu, aklına ilk gelenin dilinden dökülüvermesini, içtenliğini, bazı bazı patavatsızlığını, Şirin’e haddini bildirmek için hapse girişini... Kısacık ömründe, kendi ayakların üzerinde durmak yerine bir erkeğe sırtını dayamanın doğru olduğunu savunurken, aslında kendinden başka kimsenin seni dik tutamayacağını öğrendin. Dost oldun, sırdaş oldun, sır tuttun diye pişman oldun, hak aradığın da oldu, hakkını yedirdiğin de... Gün geldi güvendiğin adam tarafından sokağa konuldun, yeri geldi dostlarının evinde yuva kurdun... Çocuklarına doyamadın, onlara bir gelecek bırakamadın... Oğlunun askerliğini, kızının mezuniyetini göremedin... Bahar’ın doya doya mutlu olduğunu, Enver ve Hatice’nin ayaklarını uzatıp ‘bir oh’ çektiklerini, Ceyda’nın evladına kavuştuğunu göremedin... Kıydılar canına... Ülkemizde yitip giden nice kadın gibi... Seni tanımak, içimde yaşatmak güzeldi. Benim ruhuma üflenen kadınlarda, buruk ama naif bir yerin var Yelloz’ um... Hoş çakal gülüm... 

Ünlü oyuncudan duygusal veda


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