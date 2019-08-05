Ünlü oyuncu müjdeyi verdi!
Eşi Buğra Toplusoy ile Amerika'da yaşayan oyuncu Ceyda Ateş müjdeyi verdi!
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Ceyda Ateş yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor.
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Ateş; "Pek yakında sizlere sürprizi olacak demiştim. İşte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı. Yakından tekrardan evlerinize misafir olarak geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacak yeni dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. Çocuk yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir." açıklamasını yaptı.
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