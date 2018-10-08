Ünal Silver kimdir? İşte Diriliş Ertuğrul’daki karakteri
Usta oyuncu Ünal Silver, Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünal Silver, Diriliş Ertuğrul’da rol alacağı haberini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte, Ünal Silver’in hayatına ilişkin bilgiler ve Diriliş Ertuğrul’daki karakteri
Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.
Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.
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