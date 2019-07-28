Umut vaat eden oyuncu
KANAL D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul”da Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin, İzmir Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü.
Şahin, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la başrolü paylaştığı “Yol Arkadaşım 2” filmindeki performansıyla festivalde “Umut Vaat Eden Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Ödülle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabına yükleyen genç oyuncu mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “O kadar heyecanlandım, o kadar konuşamadım ki. ‘Yol Arkadaşım’ benim mesleğimdeki ilk sinema filmim. Şimdi de ilk göz ağrımı ödülle taçlandırdılar.”
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