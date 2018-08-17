Umut Işığım oyuncuları kimdir? Umut Işığım çok yakında Kanal D'de!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.08.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Umut Işığım oyuncuları kimdir? Umut Işığım çok yakında Kanal D'de!

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Umut Işığım oyuncuları kimdir? Umut Işığım çok yakında Kanal D'de!

Çok yakında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Umut Işığım dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen Umut Işığım dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça renkli ve deneyimli isimler yer alıyor. İşte Umut Işığım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin genel hikayesi.

Kanal D’de ekran hayatına başlamaya hazırlanan MF Yapım imzalı "Umut Işığım" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Umut Işığım’ın oyuncu kadrosu da belli oldu.

Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek.

Umuda yolculuk…

Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

Dizinin genel hikayesi ve künyesi

Elif ile Derya’nın mucizevi bir tesadüfle kesişen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına neden olurken, arada kalan; günahsız, masum, küçük Umut ve geçmişte yaşadıklarıyla hayata küsen Yılmaz’dır…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz’ı Köyceğiz’e bağlayan ilk şey Elif’in hayat sevinci olmuştur. Elif’le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif’in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder... Ta ki Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar…

Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır.

Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.,

Umut Işığım oyuncuları kimdir Umut Işığım çok yakında Kanal Dde

 

Oyuncular :

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Özkan), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irman Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay(Yiğit), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Nihan), Hamdi Alp (Salih), konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak)

Umut Işığım, yakında Kanal D’de!

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