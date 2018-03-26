Ümit Karan'ın zor anları! Acun Ilıcalı önce övdü sonra....
Dokunulmazlık sembolünün kendisine verileceğini düşünüp Acun Ilıcalı'nın yanına giden Ümit Karan herkesi kahkahalara boğdu. Ümit Karan "Bu anları gösterme" dese de Acun Ilıcalı Instagram'dan paylaştı
Survivor'ın bu haftaki dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star oldu. Ümit Karan ve Turabi gösterdikleri performansla takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti.Ümit Karan oyun sırasında 2'de 2 yaparken Turabi ise 3'te 3 yaptı.
Acun Ilıcalı sembolü vermeden önce Ümit Karan'a övgüler dizip "Mükemmel mücadeleler verdi. Önemli rakiplerini yendi." dedi.
Ümit Karan, tam sembolün kendisine verileceğini düşünüp Acun Ilıcalı'ya yanaştı. Ilıcalı, büyük bir sürpriz yaparak "Sembolü ona vermek isterdim ama 3'te 3 yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum." diyerek sembolü Turabi'ye verdi.
''SAKIN PAYLAŞMA''
Bunun üzerine Ümit Karan, "Sakın bu anları bir yerde paylaşma." dese de Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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