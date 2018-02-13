Ümit Karan Kimdir kaç yaşındadır? Hangi takımlarda oynamıştır?

Survivor 2018 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Birçok Survivor izleyicisi şimdiden Ümit Karan'ın geçmişini ve özel hayatını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Futbol kariyeri boyunca unutulmaz maçlarda attığı gollerle adından sıklıkla söz ettiren Ümit Karan'ın kişisel yaşamı ve Survivor takiplerinin ilgisini çekmeye başladı. Peki Ümit Karan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

ÜMİT KARAN KİMDİR?

1 Ekim 1976 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Ümit Karan, Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın eski oyuncusudur.

Profesyonel futbol kariyerine, doğduğu Almanya'da başlayan Ümit Karan Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Ümit Karan'ın Türkiye macerası ise Ankara kulübü Gençlerbirliği'ne transfer olmasıyla başladı. Burada gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Karan, 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 4 yıldır oynadığı kulübünden teknik direktörü George Hagi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kiralık olarak Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı.

2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımı Galatasaray'a döndü.

2009-2010 sezonuna kadar Galatasaray için mücadele eden Ümit Karan sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. burada futbolculuğun yanı sıra bir süre sportif direktörlük görevinde de bulunan Ümit Karan 2011 yılında futbola veda etti. 16 defa Türkiye A Millî takımına çağırılan Ümit Karan, toplam 10 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştır.

Acun Ilıcalı'nın davet etmesi sonucu 2013 yılında yayınlanan Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yer almış ve yarışma sonucunda 3'üncü olmuştu.

Bu sezon All-Star konseptiyle yayınlana Survivor 2018'in iddialı yarışmacısı Ümit Karan rakiplerine meydan okudu. Karan, "Bu takım tarih yazabilir. İlkinde 3'ncü oldum. Bundan sonra hedefim daha büyük" dedi.