Ümit Erdim kimdir, eşi kim?
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ümit Erdim, katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki ‘Var mısın Arif’ rolüyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Peki Ümit Erdim kimdir, eşi kim?
Tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol almasına rağmen Hayat Bilgisi dizisindeki ‘Var mısın Arif' karakteriyle hafızalara kazındı. Ardından farklı dizilerin kadrosunda yer alan Ümit Erdim, Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştu.
Dizi projelerinin yanı sıra sunuculuk kariyerinde de başarılı bir performans gösteren Umut Erdim, 2015 yapımı Benzemez Kimse Sana” programında jüri üyeliğini üstlendi. Kimya mühendisi olan ve İngilizce- Türkçe tercümanlık yapan Seda Çınarl’a 2017 Mayıs ayında nikah masasına oturdu. Oyunculuğa başladığı yıllara göre çok fazla kilo veren Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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