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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Ümit Erdim “Beş yıldır oynamak isteyeceğim hiçbir diziden teklif almadım"

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Ümit Erdim “Beş yıldır oynamak isteyeceğim hiçbir diziden teklif almadım"

Bir yıl önce yaptırdığı mide ameliyatı ile sık sık gündeme gelen Ümit Erdim,  gazeteci Sibel Arna’nın “Sibel Arna ile Sırrı Nedir” adlı youtube kanalına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte sohbetin öne çıkan konu başlıkları:
BİRİLERİNİN ADAMI DEĞİLİM
“2010 senesinde 142 kiloya kadar çıkmıştım. Şimdi 68 kiloyum. Tam yarısı. Ameliyat olalı tam 1 yıl oldu. Doktorum da defalarca söyledi. İlk yıl çöküş yılı. Her hasta dibe vuruyor. Ben de vurdum 66,5 kiloyu gördüm, şimdi çıkış dönemine geçtim. İkinci senenin ortasında 73-75 bandına gelmem öngörülüyor. O da ideal. Yani artık hastalıklı gibi gözüküyorsun tantanasını kapatalım. Pilotluk eğitimi için zorlu bir sağlık testinden geçtim. Elimde kapı gibi belgem var. Ben çok sağlıklıyım ve mutluyum.”

Ümit Erdim “Beş yıldır oynamak isteyeceğim hiçbir diziden teklif almadım

5 YILDIZ BİR DİZİLERDEN TEKLİF ALMIYORUM
“Beş yıldır oynamak isteyeceğim hiçbir diziden teklif almıyorum. Çünkü birilerinin adamı değilim. Lobicilik, adamcılık, kollamacılık Türkiye’nin kanser hücresi oldu. Ben sırf iş almak için hayat şeklimi değiştirmem, aile yapımı bozmam. Gece gezmiyorum, içki içmiyorum, sabah altıda o ünlü gece kulübünden çıkmıyorum diye işimi kaybedeceksem ben ona da okeyim. Günün sonunda para bir yerden kazanılabilir. Az ya da çok. Oyunculukla ilgili bir derdim yok. Sistemin ve sektörün bana ihtiyacı yoksa. Okey abi! Gidip kimsenin kapısı aşındıracak değilim.”

AHMET KURAL İLE KOPMAYAN BİR DOSTLUĞUMUZ VAR
“2008 senesinden beri Ahmet Kural’la kopmayan bir dostluğumuz var. Sen bana desen ki Ahmet’le ne paylaşıyorsun, ne bileyim ben. Sorsan belki hiçbir şey paylaşmıyorum. Ama var ya herif! Ahmet çocuğun doğumunda var, düğünümde var, akşam kahve içilecek yine var. Ahmet’le hiç aynı sete girmeyi düşünmedim ben. Biz birbirimizin oyuncu olduğunu unutmuş olabiliriz. Bence orada bana ihtiyaç yok. Ahmet ile Murat’ın bir ikilik mekanizması var. Ahmet beni yanına almak isteyebilir. O ikililiği bozarım ben. Olmaz yani. Bugüne kadar da Ahmet’e dönüp de hiç sormadım. O samimiyetim var halbuki. Ben niye yokum bu projede hiç demedim. Bu saatten sonra da istese de oynamam. Ben Ahmet’e dışarıda seviyorum Ahmet’le mesai yapmama gerek yok.”

 

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