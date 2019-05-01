'Umarım hayranlarım büyük şok yaşamaz'
Oyuncu Can Yaman askerliğini İzmir'de yapacak. Yakışıklı oyuncu, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını keseceğini açıkladı.
Bedelli askerlikten faydalanan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 21 günlük zorunlu görevini yapmak için İzmir'e gideceğini açıkladı.Saç ve sakalını keseceği için üzgün olduğunu belirten oyuncu, “En son lise yıllarımda saçımı üç numara kestirmiştim. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Umarım hayranlarım büyük şok yaşamaz” dedi.
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