Ulvi Doğan kimdir kaç yaşında?

Ulvi Doğan, 2 Kasım 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Almanya'ya giderek tekstil eğitimi gören Ulvi Doğan, 1963 yılında yakın arkadaşı Metin Erksan ile birlikte Hitit Film'i kurmuştur. Bu kuruluşun hemen ardından yapımcılığını üstlendiği Susuz Yaz filmini çekmiştir. Bu filmi onlara Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazandırmıştır. Film ve ödülün ardından bir anda ortadan kaybolan Ulvi Doğan, yakın zamanda Türkiye'ye yeniden dönmüş ve Yakacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'ne alınmıştır. Son gelen haberlerde Ulvi Doğan'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bilinmektedir.

Susuz Yaz 1963 yapımı dramatik Türk filmidir. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazmıştır. Filmin başlıca rollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynamışlardır. Hülya Koçyiğit'in sinemadaki ilk filmidir. Susuz Yaz, aynı zamanda Erol Taş'ın figüran değil de başrol oyuncusu olarak oynadığı ilk filmidir. Filmin özgün müziğini Yunanistan'ın Akademi Ödüllü bestecisi Manos Hacidakis bestelemiştir. Hacidakis aynı yıl Topkapı filminin müziğini de yapmıştı.