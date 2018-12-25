Uğur Karabulut kimdir?
Uğur Karabulut yeni projesiyle gündeme geldi. Mehmetçik Kutül Amare'de Niyazi rolüne hayat veren Uğur Karabulut, yine bir TRT dizisi olan Diriliş Ertuğrul’a transfer oldu. Peki, Uğur Karabulut kimdir?
Uğur Karabulut, 1983 yılında dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan oyuncu, televizyon dünyasına reklamlarla girdi. Oynadığı pek çok reklamdan sonra 2008 yılında ilk dizi çalışması Vurgun ile oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Şüphe, Hayat Devam Ediyor ve Emir'in Yolu dizilerinde oynadı.
UĞUR KARABULUT DİZİLERİ
Mehmetçi Kutlu Zafer - 2018
Lise Devriyesi – 2017
Hayat Şarkısı – 2016
Her Sevda Bir Veda – 2014
Yedi Güzel Adam – Süleyman – 2014
Vurgun - 2008
Şüphe
Emir'in Yolu
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