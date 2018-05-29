Ufak Tefek Cinayetler'de ipler kopuyor!
Ufak Tefek Cinayetler, bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümü ile aksiyon dolu sahneleri izleyicilerle buluşturacak. Entrikanın bitmek bilmediği ve her bölümde artarak devam ettiği Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Arzu ve Pelin için sabır taşı tükenmiş ve artık icraat vakti gelmiştir. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler salı akşamı yine entrika dolu sahneleri izleyicilerle buluşturuyor. Burcu'nun yaptıklarına artık kayıtsız kalamayacak olan Arzu, harekete geçerek Pelin'le bir ittifak'ın içerisine girmiştir. Pelin'in tek hedefi ise yuvasını yıkmaya çalışan Merve'nin ortadan kalkmasıdır. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümünde buna yönelik neler yaşanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER EKRANA GELECEK?
Olan bitenden rahatsızlığını dile getiren Arzu, Pelin'in başındaki karabulutları öne sürerek bir nevi ortaklık teklif etmiştir. Bu ortaklı, işlenecek cinayet içindir. Pelin'in hayatını mahvetmek için her yolu denemeye hazır olan Merve, Taylan'ın canını fena halde yakmıştır. Bu durum Pelin'in evliliğinde sarsıntı yaratınca ortalık karışmış ve Pelin, Merve'yi ortadan kaldırmaya karar kılmıştır.
Arzu'nun hedefinde ise belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde yer alan Burcu'yu uzaklaştırma planı, bu kez resmi bir girişimle ortaya çıkacaktır. Bu girişimin ortağı, henüz acısı taze olan Pelin olacaktır. Peki, Arzu-Pelin ortaklığı sonucunda ölen isim kim olacaktır?
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