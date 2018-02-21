Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanından önce sneak peek geldi

Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine gerilimli dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el attı. Kocasını eve döndürmek için denediği planlar sonuçsuz kalan Merve, soluğu Serhan'ın annesinin yanında aldı. Serhan'ın hassas noktasını keşfeden Merve, onun vicdanına dokunacak bir plan yaptı. Sarmaşık’taki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler şimdi fragman araştırması yaparken; dizinin resmi Youtube kanalından sneak peek geldi.
Yaklaşık 5 dakika süren Ufak Tefek Cinayetler 18. Bölüm sneak peek fragmanında Merve- Oya restleşmesi ön plana çıkıyor. Burcu ve Oya’nın doktor arkadaşının aynı evi beğenmesi, bir yarışa dönüyor. İşte o sahneler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!
Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!
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