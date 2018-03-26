Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Pelin ve Merve cinayet mi işliyor?
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında yine entrika dolu anlar ekranlara taşınıyor. Merve'den boşanmaya net bir şekilde karar veren Serhan, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanında mahkemede hakim karşısına çıkıyor. Diğer taraftan Merve ile Pelin, başlarına musallat olan Tunç'tan sürpriz bir şekilde kurtuluyor. Ancak bu kurtuluş başlarına büyük bir dert açıyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Merve ve Pelin'in başı büyük bir belaya giriyor. Serhan ile mahkeme salonlarında boşanma serüvenine başlayan Merve, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanında Pelin'in ortaklığında inanılmaz bir olaya karışıyor. Diğer taraftan Serhan ile Oya arasındaki ilişki ise gelişim göstermeye devam ediyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanları ve detaylı bilgiler
MERVE VE PELİN BÜYÜK BİR PROBLEMİN İÇİNE GİRDİ
Başlarına musallat olan Tunç'un kendilerini ıssız bir yere çağırmasının ardından büyük bir panik yaşayan Merve ve Pelin, gayri ıhtiyari bir reflekesle genç adamı uçurumdan aşağı itmiştir. Ağaçların arasında yuvarlanan Tunç, kanlar içerisinde kalınca iki kadın panik haline bürünmüştür. Diğer taraftan Merve'yi geren bir diğer konu ise Serhan ile mahkeme salonlarına taşıdıkları boşanma süreci olmuştur. Peki, Merve bu durumdan kurtulabilecek midir? İşte, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanları ve detaylı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Sarmaşık'taki kadınların plancı karakterine bürünen Burcu, sokakta kendisini takip eden Arzu üzerinden bazı çıkarımlar yapmak istemiştir. Arzu'nun kendisiyle konuşmasını fırsat bilen Burcu, planlarını devreye sokarak hemen arkasındaki merdiven boşluğuna kendisini bırakmıştır. Burcu'nun bu hareketi, kendisini hem cinayete teşebbüsten hem de bebekten kurtarmak için önemli bir yöntem olacaktır. Nitekim Mehmed'in gözünü boyayabilen Burcu, hastaneden çıkmak üzere olan Oya'yı hesaba katmamıştır. Hastaneden çıkar çıkmaz Serhan ile birlikte bu olayın peşine düşün Oya, izleri takip ederek Burcu'nun izini sürmüştür. Peki, kendisini kurtarabilmek için düşük raporu getireceğini iddia eden Burcu, bunu nasıl gerçekleştirecektir? Merve, Burcu'nun sahte düşük raporunu Tunç üzerinden nasıl ayarlayacaktır?
Diğer taraftan yeni bölüm fragmanında ise Mehmed, Oya ve Serhan arasındaki yakınlaşmadan ikilinin sevgili olduğunu öğrenmiştir. Bu bilginin dışarı sızıp sızmayacağı ise merak ediliyor.
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