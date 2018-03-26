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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
26.03.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Pelin ve Merve cinayet mi işliyor?

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Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Pelin ve Merve cinayet mi işliyor?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında yine entrika dolu anlar ekranlara taşınıyor. Merve'den boşanmaya net bir şekilde karar veren Serhan, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanında mahkemede hakim karşısına çıkıyor. Diğer taraftan Merve ile Pelin, başlarına musallat olan Tunç'tan sürpriz bir şekilde kurtuluyor. Ancak bu kurtuluş başlarına büyük bir dert açıyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Merve ve Pelin'in başı büyük bir belaya giriyor. Serhan ile mahkeme salonlarında boşanma serüvenine başlayan Merve, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanında Pelin'in ortaklığında inanılmaz bir olaya karışıyor. Diğer taraftan Serhan ile Oya arasındaki ilişki ise gelişim göstermeye devam ediyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanları ve detaylı bilgiler

MERVE VE PELİN BÜYÜK BİR PROBLEMİN İÇİNE GİRDİ

Başlarına musallat olan Tunç'un kendilerini ıssız bir yere çağırmasının ardından büyük bir panik yaşayan Merve ve Pelin, gayri ıhtiyari bir reflekesle genç adamı uçurumdan aşağı itmiştir. Ağaçların arasında yuvarlanan Tunç, kanlar içerisinde kalınca iki kadın panik haline bürünmüştür. Diğer taraftan Merve'yi geren bir diğer konu ise Serhan ile mahkeme salonlarına taşıdıkları boşanma süreci olmuştur. Peki, Merve bu durumdan kurtulabilecek midir? İşte, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanları ve detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sarmaşık'taki kadınların plancı karakterine bürünen Burcu, sokakta kendisini takip eden Arzu üzerinden bazı çıkarımlar yapmak istemiştir. Arzu'nun kendisiyle konuşmasını fırsat bilen Burcu, planlarını devreye sokarak hemen arkasındaki merdiven boşluğuna kendisini bırakmıştır. Burcu'nun bu hareketi, kendisini hem cinayete teşebbüsten hem de bebekten kurtarmak için önemli bir yöntem olacaktır. Nitekim Mehmed'in gözünü boyayabilen Burcu, hastaneden çıkmak üzere olan Oya'yı hesaba katmamıştır. Hastaneden çıkar çıkmaz Serhan ile birlikte bu olayın peşine düşün Oya, izleri takip ederek Burcu'nun izini sürmüştür. Peki, kendisini kurtarabilmek için düşük raporu getireceğini iddia eden Burcu, bunu nasıl gerçekleştirecektir? Merve, Burcu'nun sahte düşük raporunu Tunç üzerinden nasıl ayarlayacaktır? 

Diğer taraftan yeni bölüm fragmanında ise Mehmed, Oya ve Serhan arasındaki yakınlaşmadan ikilinin sevgili olduğunu öğrenmiştir. Bu bilginin dışarı sızıp sızmayacağı ise merak ediliyor.

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