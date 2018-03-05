Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya fenalaşıyor

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Geçtiğimiz hafta merak uyandıran bir sahneyle final yapan Ufak Tefek Cinayetler, bu hafta 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 27 Şubat Salı tarihli son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Burcu’nın hamile olduğunu öğrenen Oya, atağa geçti. Finalde Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakaladı, bugüne kadar sürekli ezilen Arzu artık canavarlaştı. Peki Burcu, gerçekten hamile mi? Oyunu Arzu tarafından Merve şimdi ne yapacak? Serhan ve Oya arasında neler olacak? Tüm bu soru işaretleri Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümünde belli olacak.

Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor. Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor.