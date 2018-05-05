Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı: Ben hamileyim
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 49 saniye süren Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanına Oya’nın “Duymayan kalmasın! Ben hamileyim” sözleri damga vurdu. Öte yandan Merve ve Serhan arasındaki diyaloglar ‘barışacaklar mı?’ sorusunu akıllara getirdi. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümünden çarpıcı ipuçları!
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Geçmiş ve bugünün iç içe işlendiği dizinin yayınlanan son bölümünde Oya, kanındaki madde nedeniyle kendisini kaybetmiş, hem işi hem de Serhan ile ilişkisi tehlikeye girmişti. Elif'in kendisini zehirlediğini fark eden Oya, yeni bir savaşın sinyalini vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından olacakları merak eden izleyiciler, Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanıyla önemli ipuçları edindi.
Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?
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