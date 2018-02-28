Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Burcu köşeye sıkıştı! 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, son bölümün ekrana gelmesinin ardından ekrana geldi. Yeni bölüm hakkında bazı ipuçları veren fragman, Merve ile Serhan arasındaki ilişkiye odaklandı. Her ne olursa olsun Serhan'dan vazgeçmeyeceğini gösteren Merve, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında büyük bir şokla karşılaşmıştır. İşte, son bölümün ardından merak edilen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA MERVE ŞOKA UĞRUYOR

Serhan'ı elinde tutabilmek için elinden geleni ardına koymayan Merve, oynadığı çirkin oyunlarla afişe olmanın korkusunu yaşamaktadır. Evin ve kızının güvenliği nedeniyle Serhan'ı bir şekilde eve bağlayan Merve, kendisine bir çıkış yolu bulduğunu düşünmektedir. Ancak Serhan'ın boşanma davasından vazgeçme gibi bir niyeti yoktur. Boşanmaya yönelik belgeleri hazırlatan Serhan, bu belgeleri Merve'nin eline tutuşturmuş ve boş alanları doldurmasını istemiştir. Peki, Merve tüm bu olanlar karşısında neler yapacaktır?

SON BÖLÜMDE YALANLAR ORTAYA ÇIKMAK ÜZERE

Hedefi Sarmaşık'a yerleşmek olan Burcu, hem Mehmet'i kendisine bağlayacak hem de Sarmaşık'a kolayca yerleşebilecek bir plan bulmuştur: Hamilelik. Mehmet'i zokaya düşüren Burcu içimn sıra Sarmaşık'ta ev bakmaya gelmiştir. Bu aşamada kendisine yardımcı olacak en önemli isim tabi ki Merve olacaktır. Arzu'nun hemen yanında bulunan boş evi satın almak için harekete geçen Burcu, aynı evi satın almak isteyen İnci ile karşılaşmıştır. Oya'nın arkadaşı olan İnci, Sarmaşık'a taşınmak için hayli heveslidir. Ancak bölgedeki kadınların ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemektedir. Burcu'nun satın almak istediği eve teklif veren ve evin yeni sahibesi olan İnci, bu kez Merve'nin oyunları ile karşılaşmıştır. Nihayetinde Merve, yine enteresan planları ile İnci'nin o evi almasına izin vermemiştir. Fakat Burcu ve Merve'nin bilmedikleri şey, planlarını işlemek için kullandıkları yalanların ortaya çıkmak üzere olduğudur.