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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.03.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü Burcu'nun sonu oldu! 22. bölüm fragmanında Mehmed öğrendi

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Ufak Tefek Cinayetler son bölümü Burcu'nun sonu oldu! 22. bölüm fragmanında Mehmed öğrendi

Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Oya-Serhan iş birliği, Mehmed'in başındaki büyük derdin ortadan kalkmasına olanak sağladı. Sırf Mehmed'i elinden kaybetmemek için her türlü planı uygulamaktan çekinmeyen Burcu, Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölümünde büyük bir çıkmazın içerisine girmiştir. Peki, son bölümün ardından yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanında Mehmed'in öğrendiği büyük bilgi nedir? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde izleyicilerin yüreğine su serpecek gelişmeler yaşandı. Burcu'nun bir insanın canına kıyacak kadar çirkinleştiği planları, Serhan ve Oya'nın gayreti ile çözülmeye başladı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde ekrana gelen olaylar arasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Merve'nin Burcu üzerinden oynadığı oyun oldu. İşte, son bölümü merak eden izleyiciler için Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve 22. bölüm fragmanı

BURCU'NUN SON ÇIRPINIŞLARI

Sarmaşık'taki kadınların plancı karakterine bürünen Burcu, sokakta kendisini takip eden Arzu üzerinden bazı çıkarımlar yapmak istemiştir. Arzu'nun kendisiyle konuşmasını fırsat bilen Burcu, planlarını devreye sokarak hemen arkasındaki merdiven boşluğuna kendisini bırakmıştır. Burcu'nun bu hareketi, kendisini hem cinayete teşebbüsten hem de bebekten kurtarmak için önemli bir yöntem olacaktır. Nitekim Mehmed'in gözünü boyayabilen Burcu, hastaneden çıkmak üzere olan Oya'yı hesaba katmamıştır. Hastaneden çıkar çıkmaz Serhan ile birlikte bu olayın peşine düşün Oya, izleri takip ederek Burcu'nun izini sürmüştür. Peki, kendisini kurtarabilmek için düşük raporu getireceğini iddia eden Burcu, bunu nasıl gerçekleştirecektir? Merve, Burcu'nun sahte düşük raporunu Tunç üzerinden nasıl ayarlayacaktır? 

Diğer taraftan yeni bölüm fragmanında ise Mehmed, Oya ve Serhan arasındaki yakınlaşmadan ikilinin sevgili olduğunu öğrenmiştir. Bu bilginin dışarı sızıp sızmayacağı ise merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Oya'nın düğününü bozacağından hayli endişeli olan Burcu, hamilelik yalanının ortaya çıkmasını istemediğinden aklına gelen ilk planı gerçekleştirmiştir. Oya'nın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından hemen araştırmaya başlayan Serhan, sevdiği kadına bunu yapabilecek ilk insan olarak boşanmak üzere olduğuı karısını sorgulamıştır. Karısı Merve'nin bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu çok iyi bilen Serhan, adım adım incelemelerine başlamıştır. Nitekim Oya ile Serhan, bambaşka bir adrese gitmiştir: Burcu. Peki, Burcu tüm bunlardan şimdi nasıl sıyrılacaktır?

Öte yandan Burcu'yu takip eden Arzu, üzerine yıkılmaya çalışılan Oya mevzusunu çözüme kavuşturmaya hazırlanmaktadır. Burcu'yu dışarıda yakalayan Arzu, Oya'yı buzluğa kendisinin kilitlemediğini anlatmıştır. Bunu yapanın Burcu olduğunu ifade eden Arzu, beklemediği bir olay ile karşılaşmıştır. Hamilelik yalanının da ortaya çıkmasına ramak kalan Burcu, kendisini kurtarmak için merdivenden aşağı atlamıştır. Bu sayede hem hamilelik yalanı ortadan kalkmış hem de Arzu'nun iddiası zayıflamış olacaktır.

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