Ufak Tefek Cinayetler son bölümü Burcu'nun sonu oldu! 22. bölüm fragmanında Mehmed öğrendi

Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde izleyicilerin yüreğine su serpecek gelişmeler yaşandı. Burcu'nun bir insanın canına kıyacak kadar çirkinleştiği planları, Serhan ve Oya'nın gayreti ile çözülmeye başladı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde ekrana gelen olaylar arasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Merve'nin Burcu üzerinden oynadığı oyun oldu. İşte, son bölümü merak eden izleyiciler için Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve 22. bölüm fragmanı

BURCU'NUN SON ÇIRPINIŞLARI

Sarmaşık'taki kadınların plancı karakterine bürünen Burcu, sokakta kendisini takip eden Arzu üzerinden bazı çıkarımlar yapmak istemiştir. Arzu'nun kendisiyle konuşmasını fırsat bilen Burcu, planlarını devreye sokarak hemen arkasındaki merdiven boşluğuna kendisini bırakmıştır. Burcu'nun bu hareketi, kendisini hem cinayete teşebbüsten hem de bebekten kurtarmak için önemli bir yöntem olacaktır. Nitekim Mehmed'in gözünü boyayabilen Burcu, hastaneden çıkmak üzere olan Oya'yı hesaba katmamıştır. Hastaneden çıkar çıkmaz Serhan ile birlikte bu olayın peşine düşün Oya, izleri takip ederek Burcu'nun izini sürmüştür. Peki, kendisini kurtarabilmek için düşük raporu getireceğini iddia eden Burcu, bunu nasıl gerçekleştirecektir? Merve, Burcu'nun sahte düşük raporunu Tunç üzerinden nasıl ayarlayacaktır?

Diğer taraftan yeni bölüm fragmanında ise Mehmed, Oya ve Serhan arasındaki yakınlaşmadan ikilinin sevgili olduğunu öğrenmiştir. Bu bilginin dışarı sızıp sızmayacağı ise merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Oya'nın düğününü bozacağından hayli endişeli olan Burcu, hamilelik yalanının ortaya çıkmasını istemediğinden aklına gelen ilk planı gerçekleştirmiştir. Oya'nın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından hemen araştırmaya başlayan Serhan, sevdiği kadına bunu yapabilecek ilk insan olarak boşanmak üzere olduğuı karısını sorgulamıştır. Karısı Merve'nin bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu çok iyi bilen Serhan, adım adım incelemelerine başlamıştır. Nitekim Oya ile Serhan, bambaşka bir adrese gitmiştir: Burcu. Peki, Burcu tüm bunlardan şimdi nasıl sıyrılacaktır?

Öte yandan Burcu'yu takip eden Arzu, üzerine yıkılmaya çalışılan Oya mevzusunu çözüme kavuşturmaya hazırlanmaktadır. Burcu'yu dışarıda yakalayan Arzu, Oya'yı buzluğa kendisinin kilitlemediğini anlatmıştır. Bunu yapanın Burcu olduğunu ifade eden Arzu, beklemediği bir olay ile karşılaşmıştır. Hamilelik yalanının da ortaya çıkmasına ramak kalan Burcu, kendisini kurtarmak için merdivenden aşağı atlamıştır. Bu sayede hem hamilelik yalanı ortadan kalkmış hem de Arzu'nun iddiası zayıflamış olacaktır.

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