Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin gazabı büyük! 36. yeni bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Pelin'in bir anlık boş boğazlığı Merve'yi büyük bir sorumluluğun altına itmiştir. Taylan'ın, Pelin'in köşe bucak kaçtığı Emre'yi eve davet etmesi üzerine Merve'ye sığınması, olayları bambaşka boyutlara taşıyacaktır. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Merve, büyük bir yemek organizasyonu hazırlamıştır. Bu yemekte Kerim Adil ile Serhan da bulunmuş ve gerilim hat safhaya taşınmıştır. Karşılıklı atışmaların sonu, Merve'yi bulunca yemek, olaylı bir şekilde sona ermiştir. Peki, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Merve nasıl bir plan içerisine girmiştir? İşte, son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşanan gerilim dolu dakikaların ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Merve'nin bölüm sonuna doğru tüm Sarmaşık kadınlarını evine toplaması ve konunun Kerim Adil Sağlam olduğunu söylemesi, izleyicilerin akıllarında soru işareti bıraktı. İşte, son bölüm sonrası ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında yaşananlar hakkında bazı bilgiler
MERVE ÇOK DERİN BİR HAZIRLIK İÇİNDE
Kerim Adil Sağlam'ın yemek masasında ortalığı karıştırmasınına ardından intikam fitilini ateşleyen Merve, kafasında derin planlar kurmuştur. Serhan'ın Oya'dan olan çocuğunu yemek masasında resmen ifade eden Merve, bu acıya sebep olan Kerim Adil'i Sarmaşık'tan göndermek üzere her türlü yolu deneyecek.
OYA'DAN SERHAN'A YENİ YAKLAŞIM
Serhan'a olan sinirini uzun süredir dindiremeyen Oya, Ufak tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında farklı bir yaklaşımda bulunmuştur. Bebeği görmek için Oya'nın evine gelen Serhan, montu alıp çıkmak üzereyken Oya tarafından durdurulmuştur. Serhan'ın kalması yönünde imalarda bulunan Oya, katı tavırlarında yumuşamaya gitmiştir.
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